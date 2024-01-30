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    • Trabzonspor kayıplarda! Abdullah Avcı, Nenad Bjelica'yı aratıyor

    Trabzonspor'a ikinci defa gelen Abdullah Avcı, son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Avcı, yerine geldiği Hırvatistanlı teknik direktör Nenad Bjelica'nın da gölgesinde kaldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Trabzonspor kayıplarda! Abdullah Avcı, Nenad Bjelica&#039;yı aratıyor
    Trabzonspor, Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada Nenad Bjelica döneminin gerisinde kaldı.

    Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu dönemde oynadığı 7 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayarak, maç başına 1,42 puan elde edebildi.

    Karadeniz ekibi, Avcı'dan önce görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica döneminde ise iç sahada daha iyi bir performans sergileyerek 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 9 puan elde ederek 2,25 puan ortalaması yakaladı.

    Trabzonspor kayıplarda! Abdullah Avcı, Nenad Bjelica'yı aratıyor

    İÇ SAHA MAÇLARI HÜSRANA DÖNDÜ

    Trabzonspor, Avcı ile sahasında Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

    Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 ve Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

    Trabzonspor kayıplarda! Abdullah Avcı, Nenad Bjelica'yı aratıyor

    BJELICA İÇ SAHADA 1 YENİLGİ ALDI

    Trabzonspor Nenad Bjelica döneminde ise bu sezon iç sahada Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u da 2-1'lik sonuçla geçti.

    Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam ile sahasındaki tek yenilgisini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporAbdullah AvcıNenad Bjelica
    Haberler > Spor > Trabzonspor kayıplarda! Abdullah Avcı, Nenad Bjelica'yı aratıyor
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