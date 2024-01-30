Trabzonspor kayıplarda! Abdullah Avcı, Nenad Bjelica'yı aratıyor

Trabzonspor'a ikinci defa gelen Abdullah Avcı, son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Avcı, yerine geldiği Hırvatistanlı teknik direktör Nenad Bjelica'nın da gölgesinde kaldı.

Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada Nenad Bjelica döneminin gerisinde kaldı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu dönemde oynadığı 7 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayarak, maç başına 1,42 puan elde edebildi.

Karadeniz ekibi, Avcı'dan önce görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica döneminde ise iç sahada daha iyi bir performans sergileyerek 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 9 puan elde ederek 2,25 puan ortalaması yakaladı.

İÇ SAHA MAÇLARI HÜSRANA DÖNDÜ

Trabzonspor, Avcı ile sahasında Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 ve Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

BJELICA İÇ SAHADA 1 YENİLGİ ALDI

Trabzonspor Nenad Bjelica döneminde ise bu sezon iç sahada Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u da 2-1'lik sonuçla geçti.

Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam ile sahasındaki tek yenilgisini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.