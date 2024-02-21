Türkiye'de yaptı, İtalya'da yaptı şimdi de Yunanistan'da tarih yazdı!

Düzenleyen: Levent Gültekin / Kaynak: Sporx 21 Şubat 2024 23:24 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 23:28 - Güncelleme:

Panathinaikos, Haber

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Daha önce Türkiye ve İtalya'da kupa finallerine kalan Fatih Terim aynı başarıyı Yunanistan'da da başardı. Terim ve öğrencileri PAOK'u penaltılarda geçerek adını finale yazdırdı.