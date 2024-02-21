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    • Haberler > Spor > Türkiye'de yaptı, İtalya'da yaptı şimdi de Yunanistan'da tarih yazdı!

    Türkiye'de yaptı, İtalya'da yaptı şimdi de Yunanistan'da tarih yazdı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;de yaptı, İtalya&#039;da yaptı şimdi de Yunanistan&#039;da tarih yazdı!
    Panathinaikos, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Daha önce Türkiye ve İtalya'da kupa finallerine kalan Fatih Terim aynı başarıyı Yunanistan'da da başardı. Terim ve öğrencileri PAOK'u penaltılarda geçerek adını finale yazdırdı.

    Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK karşı karşıya geldi.

    120+9'DA GELEN GOL VE PENALTILAR

    Panathinaikos'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan rövanş maçını konuk ekip PAOK 72. dakikada Andrija Zivkovic ve uzatamaların 105+1. dakikasında Tomasz Kedziora'nın attığı golle 2-1 kazandı. Panathinaikos'un tek golü ise 120+9'da Dimitris Limnios'tan geldi.

    Türkiye'de yaptı, İtalya'da yaptı şimdi de Yunanistan'da tarih yazdı! - 1. Resim

    Penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos finale yükselen taraf oldu. Bu sonuçla birlikte PAOK adını finale yazdıran taraf olurken Panathinaikos kupaya yarı finalde veda etmiş oldu. Panathinaikos'ta Samet Akaydin maç kadrosunda yer almadı.

    BABA RAHMAN HASTANEYE KALDIRDILDI

    Maçın 117. dakikasında Vagiannidis ile çarpışan PAOK oyuncusu Baba Rahman başına aldığı darbe sonucu bilinçsiz şekilde yere düştü. Sağlık ekiplerinin oyuna girmesiyle tedavi altına alınan Rahman için sağlık ekiplerinin "durumu iyi" işaretini yapmasının ardından boyunluk takılan futbolcu ambulans eşliğinde oyun alanının dışına alındı.

    Panathinaikos'un finaldeki rakibi Aris - Panaitolikos eşleşmesinin galibi olacak. Turun ilk maçında Aris, Panaitolikos'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Daha önce 2001 yılında Fiorentina ile Milan'ı eleyerek finale kalan Terim, Yunanistan'da da aynı başarıyı yakaladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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