Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ihtiyaca ve talebe uygun sedan modeli sunma hedefi ile ülkemizde ürün gamını genişleten Honda, yeni model araçlarını benzinli ve otomatik vites seçeneği ile ülkemize gelecek ve böylece Honda’nın sedan ailesi tamamlanmış olacak. ABD’nin en çok satan sedan modeli olarak ön plana çıkan Honda Accord, Türkiye’de de lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansı ile tam bir prestij modeli olarak dikkat çekiyor.

Honda'dan ilk Hibrit SUV modeli HR-V Japon üretici Honda’nın SUV model ailesinde yer alan HR-V tamamen yenilenerek hibrit ürün gamındaki yerini aldı.