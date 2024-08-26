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Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liste belli oldu! Türkiye&#039;de en çok satan SUV modeli hangisi?

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)'nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılı Ocak - Temmuz 2024 döneminde Türkiye'de 536 bin 351 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Türkiye'de satılan otomobillerin gövde tiplerine bakıldığı zaman müşterilerin en çok tercih ettiği model SUV oldu. Geniş hacimli SUV modeller, 296 bin 786 adet satış rakamıyla yüzde 55,3 paya sahip.

Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 1. Resim

Türkiyeotomobil pazarında SUV segmenti, yüzde 26,3'lük pazar payı ve 141.195 adet satışla öne çıkarken, sedan otomobiller yüzde 17,2 pay ve 92.253 adet satışla ikinci sırada yer aldı. Hatchback (H/B) otomobiller ise üçüncü sırada bulunuyor.

Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 2. Resim

Peki, Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İşte listeye giren SUV modeller ve satış adetleri:

Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 3. Resim

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TUTULAN SUV ARAÇ HANGİSİ?

FORD PUMA

Ford Puma 5 bin 570 adet satıldı. 

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 4. Resim

OPEL MOKKA

Opel Mokka 5 bin 598 adet satış gerçekleştirdi.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 5. Resim

SKODA KAMİQ

Skoda Kamiq 5 bin 621 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 6. Resim

HYUNDAİ TUCSON

Hyundai Tucson 5 bin 640 adet satıldı. 

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 7. Resim

OPEL CROSSLAND

Opel Crossland 5 bin 971 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 8. Resim

PEUGEOT 408

Peugeot 408 - 6 bin 506 adet

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 9. Resim

EN ÇOK SATAN SUV 2024

DACİA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway 6 bin 538 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 10. Resim

VOLKSWAGEN TİGUAN

Volkswagen Tiguan 6 bin 590 adetlik satış gerçekleştirdi.

Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 11. Resim

VOLKSWAGEN TAİGO

Volkswagen Taigo 6 bin 940 adetlik satış gerçekleştirdi.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 12. Resim

NİSSAN QASHQAİ

Nissan Qashqai 7 bin 987 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 13. Resim

MG HS

MG'nin HS modeli 8 bin 40 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 14. Resim

HYUNDAİ BAYON

Hyundai Bayon 8 bin 811 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 15. Resim

PEUGEOT 2008

Peugeot, 2008 modeli ile 9 bin 054 adet satış gerçekleştirdi.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 16. Resim

PEUGEOT 3008

Peugeot 3008 10 bin 265 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 17. Resim

CHERY OMODA 5

Chery Omoda 5 - 10 bin 683 adet.

Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 18. Resim 

5. TOGG T10X

Togg T10X 12 bin 718 adet satış gerçekleştirdi ve 5. sırada yerini aldı. 

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 19. Resim

DACİA DUSTER

13 bin 067 adetlik satışla Dacia Duster 4. sırada yer buldu.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 20. Resim

CHERY TIGGO 7 PRO

Chery Tiggo 7 Pro 14 bin 416 adet satıldı.

 Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 21. Resim

FİAT EGEA CROSS

Ülkemizde fabrikası bulunuan Fiat, Egea Cross modeli ile 14 bin 829 adetlik satış gerçekleştirdi.

Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi? - 22. Resim

CHERY TIGGO 8 PRO

Ülkemizde fabrika kurma hazırlıkları içerisinde bulunan Chery, Tiggo 8 Pro modeli ile 16 bin 040 adet satış gerçekleştirerek en çok satış yapan model oldu.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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