Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi?
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)'nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılı Ocak - Temmuz 2024 döneminde Türkiye'de 536 bin 351 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Türkiye'de satılan otomobillerin gövde tiplerine bakıldığı zaman müşterilerin en çok tercih ettiği model SUV oldu. Geniş hacimli SUV modeller, 296 bin 786 adet satış rakamıyla yüzde 55,3 paya sahip.
Türkiyeotomobil pazarında SUV segmenti, yüzde 26,3'lük pazar payı ve 141.195 adet satışla öne çıkarken, sedan otomobiller yüzde 17,2 pay ve 92.253 adet satışla ikinci sırada yer aldı. Hatchback (H/B) otomobiller ise üçüncü sırada bulunuyor.
Peki, Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İşte listeye giren SUV modeller ve satış adetleri:
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TUTULAN SUV ARAÇ HANGİSİ?
FORD PUMA
Ford Puma 5 bin 570 adet satıldı.
OPEL MOKKA
Opel Mokka 5 bin 598 adet satış gerçekleştirdi.
SKODA KAMİQ
Skoda Kamiq 5 bin 621 adet satıldı.
HYUNDAİ TUCSON
Hyundai Tucson 5 bin 640 adet satıldı.
OPEL CROSSLAND
Opel Crossland 5 bin 971 adet satıldı.
PEUGEOT 408
Peugeot 408 - 6 bin 506 adet
EN ÇOK SATAN SUV 2024
DACİA SANDERO STEPWAY
Dacia Sandero Stepway 6 bin 538 adet satıldı.
VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 6 bin 590 adetlik satış gerçekleştirdi.
VOLKSWAGEN TAİGO
Volkswagen Taigo 6 bin 940 adetlik satış gerçekleştirdi.
NİSSAN QASHQAİ
Nissan Qashqai 7 bin 987 adet satıldı.
MG HS
MG'nin HS modeli 8 bin 40 adet satıldı.
HYUNDAİ BAYON
Hyundai Bayon 8 bin 811 adet satıldı.
PEUGEOT 2008
Peugeot, 2008 modeli ile 9 bin 054 adet satış gerçekleştirdi.
PEUGEOT 3008
Peugeot 3008 10 bin 265 adet satıldı.
CHERY OMODA 5
Chery Omoda 5 - 10 bin 683 adet.
5. TOGG T10X
Togg T10X 12 bin 718 adet satış gerçekleştirdi ve 5. sırada yerini aldı.
DACİA DUSTER
13 bin 067 adetlik satışla Dacia Duster 4. sırada yer buldu.
CHERY TIGGO 7 PRO
Chery Tiggo 7 Pro 14 bin 416 adet satıldı.
FİAT EGEA CROSS
Ülkemizde fabrikası bulunuan Fiat, Egea Cross modeli ile 14 bin 829 adetlik satış gerçekleştirdi.
CHERY TIGGO 8 PRO
Ülkemizde fabrika kurma hazırlıkları içerisinde bulunan Chery, Tiggo 8 Pro modeli ile 16 bin 040 adet satış gerçekleştirerek en çok satış yapan model oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi