Liste belli oldu! Türkiye'de en çok satan SUV modeli hangisi?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)'nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılı Ocak - Temmuz 2024 döneminde Türkiye'de 536 bin 351 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Türkiye'de satılan otomobillerin gövde tiplerine bakıldığı zaman müşterilerin en çok tercih ettiği model SUV oldu. Geniş hacimli SUV modeller, 296 bin 786 adet satış rakamıyla yüzde 55,3 paya sahip.

Türkiyeotomobil pazarında SUV segmenti, yüzde 26,3'lük pazar payı ve 141.195 adet satışla öne çıkarken, sedan otomobiller yüzde 17,2 pay ve 92.253 adet satışla ikinci sırada yer aldı. Hatchback (H/B) otomobiller ise üçüncü sırada bulunuyor.

Peki, Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İşte listeye giren SUV modeller ve satış adetleri:

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TUTULAN SUV ARAÇ HANGİSİ?