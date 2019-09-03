Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Telefon mu?

İyisini alırım ama hakkını vermeli...

Biz Türkler telefon alırken kaliteye önem veriyoruz. Ancak bu durum son dönemlerde biraz değişmiş gibi görünüyor. Daha önce iki yılda bir cihaz değiştirirken fiyatlarda yaşanan artışla birlikte bu süre 4-5 yıla kadar çıkmış durumda. Sonuçta kese önemli. Neyse bu kısmı satıcılar düşünsün...

Ağustos ayında Samsung yeni Amiral gemisi Galaxy Note 10 serisini tanıttı. Son bir haftadır test etme fırsatı buldum. Galaxy Note10 ilk defa iki ayrı boyut seçeneğiyle geliyor. Biri 6,3 inç diğeri de 6,8 inç boyutunda. Zaten bunu biliyorsunuz.

Note 10 + büyük ekranına rağmen avuç içine oturuyor. Herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Samsung, solakları da unutmamış. Telefonu daha elinize alır almaz hemen fark ediyorsunuz. Daha önceki modellerde sağ tarafta bulunan güç tuşu ve ses açıp kısma tuşu telefonun sol tarafına alınmış. Her seferinde baş parmağımın boşluğa gelmesi... Açıkçası benim için alışmak kolay olmadı. Neyse ki kronik bir vaka değil. Ama Türklerin bu duruma alışması için biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim Note 10 serisi daha önceki modellere göre üst bir model olmuş. Sinematik ve sonsuz ekranı ile video izleme deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Mavi ışığı azaltmışlar, gözü yormuyor. Bu özellikle oyun oynamayı sevenlerin çok işine gelecek gibi. Mesela uzun süreli Pubg oynadığım zamanda bende baş dönmesi yapar. Belki bu özellik sayesinde oyunun dozu biraz kaçabilir.

Ne yalan söyleyeyim en çok dikkatimi çeken fotoğraf ve video oldu. Bu anlamda birçok farklı özellikle sunuyor. Mesela gece çekimi. Gece fotoğraf çekimi en zor işlerden biridir. Note 10 ise gece çekimlerinde gerçekten çok iyi sonuçlar veriyor. Hatta 10x zoomda bile net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ayrıca ön kameraya eklenen Gece Modu özelliği sayesinde kullanıcılar karanlık ve loş ortamlarda selfie çekimi yapabiliyor. Yemek modu ve efektler ise sosyal medyada yemek paylaşımı yapanlar için iyi düşünülmüş.

Note 10’un rakiplerinden ayıran en önemli özelliğinin kamera özellikleri olduğunu düşünüyorum. Fotoğraflarda kullanılan bokeh efektini (arka planı bulanıklaştırma) video görüntülerine de uygulayabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim fotoğraf kadar iyi sonuç vermiyor. Görüntülerde kırılmalar yaşanıyor. Muhtemelen gelecek bu eksiklikler giderilecektir. Zoom-In Mikrofon özelliği ise kadrajdaki sesi güçlendirerek arka plan seslerini bastırıyor ve istediğiniz seslere odaklanmanızı sağlıyor. Hareketli çekimlerin bulanık olmasına neden olan sallantıyı ortadan kaldırmak için de yeni ve gelişmiş Süper Denge özelliği ile görüntüyü önceki Samsung ürünlerine göre daha iyi bir şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi bu özellik daha sabit hızlandırılmış çekimler için Hızlandırılmış Modda da kullanılabiliyor. Galaxy Note10 kullanıcıları videolarını çektikten sonra hemen telefondan kadraj montaj yapabiliyorsunuz. Filim çekmek isteyenlere duyurulur.

Video düzenleyiciyi S Pen ile de kullanmak mümkün. Böylece, bir klipi düzenlemek için dokunmak yerine hassas bir şekilde istediğiniz kısımları kesebiliyorsunuz.

Batarya özelliklerinden bahsedecek olursak 45 W kablolu şarj özelliği sayesinde 30 dakikada şarj oluyor. Kablosuz Güç Paylaşımı özelliği Note ailesine de geliyor. Kullanıcılar Galaxy Note10 ile Galaxy Watch, Galaxy Buds gibi bu özelliği destekleyen seçili diğer cihazları şarj edebiliyor. Ancak kulaklık girişi olmadığını da ekleyelim.

Note 10’da ayrıca farklı uygulamalarla telefon kullanımını eğlenceli hâle getirmiş. 3D Scanner sayesinde, Galaxy Note10+’ın Derinlik Kamerası bir nesneyi tarayıp hareketli 3 boyutlu görüntülere dönüştürebiliyor.

Note’a, 10 üzerinden kaç puan verirsiniz sorusunu duyar gibiyim. Not vermeyeyim ama güzel bir cihaz olmuş.

Fiyatı mı? Biraz yüksek. 10 bin liranın üzerinde bir fiyat en azından Türk kullanıcılarının kesesini biraz zorlayacak gibi görünüyor.

Orkestra şefi gibi...

Note 10 serisi akıllı kalemi S Pen ile birlikte geliyor. S Pen Air özellikleri sayesinde cihazın belirli özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Elinize aldığınız kalem ile yukarı aşağı, sağa sola hareketler yaparak ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilir, selfie çekebilirsiniz. Kendinizi sanki orkestra şefi gibi hissettiriyor. Ayrıca kullanıcılar S Pen ile hızlıca not alabiliyor, el yazılarını Samsung Notes’ta dijital metine çevirebiliyor ve Microsoft Word gibi birçok farklı biçime aktarabiliyor. Ayrıca küçültme, büyütme ve metin rengini değiştirme gibi seçeneklerle notlarını düzenleyebiliyorlar.