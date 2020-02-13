Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S20’yi San Francisco’da düzenlenen ‘Unpacked 2020’ etkinliği ile resmen tanıttı. Galaxy Fold modelinde umduğunu bulamayan Samsung, dikey olarak katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’i de ilk defa tanıttı. Samsung’un 5G teknolojisi ile desteklenen yeni amiral gemisi kamera teknolojisiyle yeni bir dönemi başlatıyor. Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olmak üzere üç farklı modelle geliyor. 6,2 inç ekran boyutundaki Galaxy S20 ile 6,7 inç ekrana sahip Galaxy S20+’ta 64 MP, 6,9 inç ekrana sahip Galaxy S20 Ultra’da ise 108 MP kamera bulunuyor. Galaxy S20 Ultra, piksel birleştirme teknolojisi ile dokuz pikseli tek bir piksel hâline getirerek yüksek çözünürlüklü 108 MP mod ve 12 MP mod arasında dinamik geçiş yapabiliyor. Telefonun diğer dikkat çeken bir özelliği de zoom. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra’da ise yapay zekâ ile güçlendirilmiş çoklu-görüntü işleme teknolojisiyle 100 kata kadar zoom yapabiliyor.

Samsung, San Francisco’daki etkinliğinde S20 üzerinden 8K canlı yayın yaparak görüntüleme teknolojilerinde geldiğini son noktayı da gözler önüne serdi. S20 ile TV’lerdeki 8K görüntü teknolojisi cep telefonlarına taşınırken, kullanıcılar çektikleri videoları Samsung QLED 8K TV’ye aktarabiliyor veya bir kareyi alarak onu yüksek çözünürlükte bir fotoğrafa dönüştürebiliyor.

Büyük ve akıllı bataryasından güç alan Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunuluyor. Ayrıca Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı şarjı destekliyor. Tüm modellerde 128 GB geniş bir depolama alanı standart olarak sunulurken 1TB arttırılabilir hafıza desteği sağlıyor.



FİYATI 7.799 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de ön siparişle satışa çıkan Galaxy S20 kozmik gri, kozmik mavi, kozmik pembe; Galaxy S20+ kozmik siyah, kozmik mavi, kozmik gri, Galaxy S20 Ultra ise kozmik siyah, kozmik gri renk seçenekleriyle geliyor. Mart ayı başında Türkiye’de satışa sunulacak Galaxy S20’nin Türkiye fiyatı 7.799 TL olarak belirlenirken, Galaxy S20+ 9.299TL, Galaxy S20 Ultra da 11.999 TL’den satışa sunulacak. Kampanya kapsamında Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi verenlere 899 TL değerindeki Galaxy Buds+ hediye edilecek.



GERİ DÖNDÜ

Samsung’un efsane kapaklı telefonu katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ile yeniden dönüş yaptı. Galaxy Z Flip kapandığında, avuç içine sığacak şık ve kompakt bir cihaza dönüşüyor. Tek elle rahatlıkla kullanılabilen cihaz açıldığında 6,7 inçlik bir ekran hâline geliyor. Galaxy Z Flip’in ekranı, aynen bir dizüstü bilgisayar gibi farklı açılarda sabitlenebiliyor. Ekranı 90 derece açıya getirdiğinizde otomatik olarak dörder inçlik iki kısma ayrılıyor ve böylece ekranın üst yarısında fotoğraf, yazı veya videolar görüntülenirken kullanıcı, ekranın alt yarısını kullanarak bu içerikleri kontrol edebiliyor. Kolaylıkla üst ekranda YouTube izlenirken alt ekranda başka videolar aranabiliyor, açıklamalar okunabiliyor veya yorum yazılabiliyor. Böylece çekim yaparken tripoda gerek kalmıyor. Ayrıca kapalı konumda cihazın ön tarafta küçük bir dijital ekran yer alıyor. Bu ekrandan telefona gelen çağrı ve mesajlar ile tarih, saat ve pil durumu kontrol edilebiliyor. Gücünü 3.300 mAh pilden alan cihaz Samsung’un yeni amiral gemisi olmaya aday. gibi görünüyor. Parlak siyah ve harlak mor renk seçenekleri ile ön sipariş çıkan Galaxy Z Flip’in Türkiye mart ayının ilk haftasında Türk kullanıcılarla buluşacak. Ürünün Türkiye fiyatı ise 13.499 TL.