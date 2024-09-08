Apple neden cihazlarını Çin'de üretiyor? Şirketin CEO'su açıkladı...

Apple CEO'su Tim Cook, yeniden gündeme gelen bir video ile Apple'ın ürünlerini Çin'de üretme kararının ardındaki gerçeği açıkladı. Cook, popüler inanışın aksine Apple'ın Çin'deki üretiminin düşük işçilik maliyetleri nedeniyle değil, kalifiye işgücü nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Özellikle iPhone 16 serisi gibi amiral gemisi cihazların üretiminde ileri düzey takımlara ve son teknoloji malzemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tim Cook, "Gerçek sebep, burada bulunan beceri miktarı ve becerinin türüdür. Takım becerisi Çin'de çok derin." dedi.

Apple gibi küresel şirketlerin, işçilik maliyetlerinin artmasına rağmen Çin’i birincil üretim üssü olarak tercih etmeye devam etmesinin asıl nedeninin, bu ülkenin sunduğu vasıflı iş gücü olduğunu belirten Tim Cook, Çin’in artık düşük işçilik maliyetli bir ülke olmadığını da sözlerine ekledi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da Tim Cook’un bu açıklamasını destekleyerek, sosyal medyada paylaşılan videoya cevap olarak “Doğru” şeklinde bir yorum yaptı.

Musk’ın bu desteği, teknoloji devlerinin neden Çin’i tercih ettiği konusunda kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tim Cook'un açıklamalarını içeren video, kısa sürede 6 milyondan fazla izlenerek viral oldu ve Apple’ın üretim stratejilerine dair yeni bir tartışma başlattı.

Apple'ın Çin’deki üretim stratejisi, sadece maliyet avantajlarıyla değil, aynı zamanda teknoloji üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı iş gücüyle şekillendiği için uzun vadeli bir tercih olarak görünüyor.

Kullanıcılar sosyal medyada tekrardan gündem olan videoya yorumlarda bulundu:

Bir kullanıcı şöyle açıkladı: "Ucuz işgücü olarak başladı, sonra çok yetenekli oldular ve üretim altyapısına yatırım yaptılar, bu arada biz ölçekte nasıl inşa edileceğini unuttuk ve herhangi bir şey yapmak için onlara bağımlı hale geldik. Sonra işgücü maliyetlerini artırdılar ve şimdi başka seçeneğimiz yok.