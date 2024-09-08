Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Epic Games'in yeni ücretsiz dağıtacağı oyunları belli oldu! 12 Eylül'de hangi oyunlar verilecek?

Epic Games'in yeni ücretsiz dağıtacağı oyunları belli oldu! 12 Eylül'de hangi oyunlar verilecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Epic Games&#039;in yeni ücretsiz dağıtacağı oyunları belli oldu! 12 Eylül&#039;de hangi oyunlar verilecek?
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 12 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında kütüphaneye eklenebilecek ücretsiz oyunlar arasında Rugrats: Adventures in Gameland ve SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE bulunuyor.

2D aksiyon-macera türündeki Rugrats: Adventures in Gameland, oyunculara nostaljik bir deneyim sunarken, macera ve bulmaca temalı SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE ise ritmik bulmacalar ve eğlenceli bir oyun deneyimi vadediyor.

Bu oyunlar, belirtilen tarihler arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek ve bu süre zarfında kütüphaneye eklendiğinde kalıcı olarak kullanıcıların olacak.

Epic Games'in yeni ücretsiz dağıtacağı oyunları belli oldu! 12 Eylül'de hangi oyunlar verilecek? - 1. Resim

Ayrıca, hâlihazırda ücretsiz sunulan Football Manager 2024 ve Sniper Ghost Warrior Contracts oyunlarını da 12 Eylül'e kadar kütüphaneye eklemek mümkün.

Epic Games Store'dan ücretsiz oyun almak için kullanıcıların hesaplarına giriş yapıp oyunu seçerek "Yükle" butonuna tıklaması yeterli oluyor. Oyunlar bu şekilde kalıcı olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz dağıtacağı oyunları belli oldu! 12 Eylül'de hangi oyunlar verilecek? - 2. Resim

EPİC GAMES'İN BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUNLARI:

  • Football Manager 2024
  • Sniper Ghost Warrior Contracts

12 EYLÜL - 19 EYLÜL

  • Rugrats: Adventures in Gameland
  • SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımımız, 37. kez İzmir'de boy gösterecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir? - TeknolojiApple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir?Evin yeni reisi yapay zekâ! Televizyonlar artık koltuklarla konuşuyor - TeknolojiTelevizyonlar artık koltuklarla konuşuyorWhatsApp macOS desteğini sonlandırıyor! Bu uygulama kapatılıyor - TeknolojiWhatsApp macOS desteğini sonlandırıyor!Apple Watch'a yeni rakip geldi! Amazfit T-Rex 3 tanıtıldı - TeknolojiApple Watch'a yeni rakip geldi! Amazfit T-Rex 3 tanıtıldıİki YouTuber, dünyanın en büyük iPhone'unu üretti! Cihaz çalışıyor... - TeknolojiDünyanın en büyük iPhone'u üretildi!Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya rest! - TeknolojiJeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya rest!
Sonraki Haber Yükleniyor...