Epic Games'in yeni ücretsiz dağıtacağı oyunları belli oldu! 12 Eylül'de hangi oyunlar verilecek?

Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 12 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında kütüphaneye eklenebilecek ücretsiz oyunlar arasında Rugrats: Adventures in Gameland ve SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE bulunuyor.

2D aksiyon-macera türündeki Rugrats: Adventures in Gameland, oyunculara nostaljik bir deneyim sunarken, macera ve bulmaca temalı SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE ise ritmik bulmacalar ve eğlenceli bir oyun deneyimi vadediyor.

Bu oyunlar, belirtilen tarihler arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek ve bu süre zarfında kütüphaneye eklendiğinde kalıcı olarak kullanıcıların olacak.

Ayrıca, hâlihazırda ücretsiz sunulan Football Manager 2024 ve Sniper Ghost Warrior Contracts oyunlarını da 12 Eylül'e kadar kütüphaneye eklemek mümkün.

Epic Games Store'dan ücretsiz oyun almak için kullanıcıların hesaplarına giriş yapıp oyunu seçerek "Yükle" butonuna tıklaması yeterli oluyor. Oyunlar bu şekilde kalıcı olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

EPİC GAMES'İN BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUNLARI:

Football Manager 2024

Sniper Ghost Warrior Contracts

12 EYLÜL - 19 EYLÜL

Rugrats: Adventures in Gameland

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE