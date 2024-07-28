Üç koldan yerli çip! 5 milyar dolar teşvik verilecek

HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde açıklanan yerli çipler heyecan uyandırdı. Türkiye yerli çip alanında çalışmalarını üç koldan yürütüyor. TÜBİTAK Bilgem ve Aselsan iş birliği ile üretimi yapılan yerli işlemci ÇAKIL, insansız hava araçlarında kullanılırken, Arçelik ve YongaTek firması iş birliğiyle ÇENTİK beyaz eşyada kullanılacak. Türkiye YONCA ile de ilk defa 16 nm (metrenin milyarda biri) boyutunda çip üretme imkânına kavuşacak.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye, yerli çip alanındaki çalışmalarını hızlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında yerli çiplere 5 milyar dolarlık teşvik verileceğini açıklamasının ardından gözler bu alandaki çalışmalara çevrildi.

TÜBİTAK başta olmak üzere üç koldan çalışmalar sürüyor. Gebze’de TÜBİTAK Bilgem ve Aselsan iş birliği ile üretimi yapılan yerli işlemci ÇAKIL, insansız hava araçlarında kullanılırken, YONCA (Çok Çekirdekli Mikroişlemci Geliştirme Projesi) ile de Türkiye’de ilk kez 16 nm (metrenin milyarda biri) boyutunda çip üretme imkânına kavuşacak. Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı kapsamında Arçelik ve YongaTek firması iş birliğiyle ÇENTİK’in tasarımına başlandı.

Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanında kullanılacak. Çiplerin tasarım hakları tamamıyla Türkiye’ye ait olacak. Proje kapsamında test süreçlerinin ön çalışmaları tamamlanmış durumda. ÇENTİK, 2025 sonunda kullanılmaya başlanacak, yılda yaklaşık 25 milyon çip teslimatı yapılacak. İlk etapta Arçelik marka çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabında yerini alacak.

TAYVAN’DA ÜRETİLECEK

ÇENTİK’in üretimi beklentilerin aksine Türkiye’de değil Tayvan’daki TSMC’de gerçekleştirilecek. ÇENTİK, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında robotik, otomotiv ve IoT (nesnelerin interneti) alanlarında kullanılabilecek temel bir ürün ihtiyacını karşılayacak. Yurt dışından alınan sipariş doğrultusunda ilk parti üretimi tamamlanan ve paketleme aşamasında olan ÇENTİK, yakın zamanda Dubai merkezli kullanıcıya sunulacak. ÇENTİK böylece ilk göreviyle ihracat başarısına da ulaşacak.

ÇAKIL VE YONCA

YongaTek firmasının yanı sıra yerli ve millî teknoloji hamlesi kapsamında TÜBİTAK Bilgem ve Aselsan iş birliği ile ilk yerli işlemci ÇAKIL’ın Gebze’de üretiliyor. ÇAKIL’ın savunma sanayiinde atış kontrol, insansız hava aracı (İHA), güdüm, oto pilot, uçuş kontrol, radar, sonar vb. gibi görevlerde kullanılıyor. Ayrıca YONCA (Çok Çekirdekli Mikroişlemci Geliştirme Projesi) ile de Türkiye’de ilk kez 16 nm (metrenin milyarda biri) boyutunda çip üretme imkânına kavuşacak. YONCA kapsamında elde edilen bilgi birikimi kullanılarak proje akabinde kritik çiplerin milli olarak, 7 nm’nin altında üretilmesi hedefleniyor,

5 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı doğrultusunda yerli çiplere yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Erdoğan “Bizim de teknoloji üretimi hızla artan bir ülke olarak çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Ülkemiz, çip tasarımı konusunda büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Şimdi endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa etme hedefiyle de HIT-30 Programı çip çağrısını başlatıyoruz. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Yüzde 40’a varan bir oranda sermaye katkısı ve hibe desteğini içeren güçlü bir desteği bu stratejik alan için sunmaya hazırız” demişti.