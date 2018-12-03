Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın Akdeniz’in açıkları ile Orta Akdeniz’de (Alanya- Mersin arası) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.
Akdeniz’de fırtına uyarısı
03.12.2018 - 18:12 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz’de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Etiketler : Meteoroloji,fırtına,
591638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591638.aspx
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