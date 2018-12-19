Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Belediye ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına başladığı ilçede kar yağışı sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. İstanbul’un sınır komşusu Çorlu’da başlayan kar yağışının kısa süre içerisinde İstanbul’da da etkili olması bekleniyor.