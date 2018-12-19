Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Belediye ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına başladığı ilçede kar yağışı sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. İstanbul’un sınır komşusu Çorlu’da başlayan kar yağışının kısa süre içerisinde İstanbul’da da etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ'da kar yağışı başladı
19.12.2018 - 09:57 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından beklenen kar yağışı İstanbul’un sınır komşusu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başladı.
Etiketler : Meteoroloji,kar yağışı,
594172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594172.aspx
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