Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul genelinde gece boyunca etkili sağanak yağış ve fırtınanın ardından kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Park halinde olan araçların üzeri beyaz örtüye büründü.
Silivri, Arnavutköy ve Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor
19.12.2018 - 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteorolojinin uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzeri ise beyaza büründü.
Kaynak: İHA
Etiketler : kar yağışı,istanbul,
594213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594213.aspx
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