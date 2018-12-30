Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019'a sayılı saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda öğle saatlerinde meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi.Bariyerlerin yılbaşında herhangi bir zarar gelmemesi nedeniyle alanların etraflarını kapatmak için kullanılacağı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na yerleştirileceği öğrenildi. Meydana getirilen seyyar şehir polis kamerası aracı ise dikkat çekti.