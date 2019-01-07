Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan konaklar, han, hamam ve camiler beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprüleri yanı sıra Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçeye gelen Koreli turistler, karda doyasıya eğlendi.

Tarihi Çarşı bölgesine hakim bir noktada bulunan Hıdırlık Tepesi'nden tarihi yapıların güzelliğini izleyen turistler, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektirdi.