Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de 3 ev hanımı, onkoloji kliniğinde tedavi gören çocuklar için organik iplerden oyuncak örüyor. Kanser derneklerine gönüllü destek veren ev hanımı Mehtap Ergen, Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Onkolojisinde tedavi gören çocukların organik iplerden örülmüş yıkanabilir "amigurumi" oyuncaklara ihtiyacı olduğunu öğrenince oyuncakları temin etmek için harekete geçti.

Kendisi gibi iki ev hanımı arkadaşının da desteğiyle ellerine tığlarını alan kadınlar hayırseverlerin katkısıyla alınan organik iplerden birbirinden renkli oyuncaklar yapmaya başladı.

Kimi zaman evlerinde kimi zaman bir örgü atölyesinde buluşan kadınlar her yaş grubunun seveceği çizgi film karakterlerinden çeşitli hayvanlara, birbirinden renkli ve ilgi çekici oyuncaklar örüyor.

Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlıkları nedeniyle onkoloji kliniğinde bulunan çocukların tedavisinin uzun sürdüğünü, bu süreçte oları sevindirmek ve morallerini yüksek tutmak için destek olmak istediklerini söyledi.

Kendisinin daha önce bez bebekler yaptığını, bu kez de tedavi gören çocuklar için örmeye karar verdiğini anlatan Ergen, "Sonrasında bunu kendi sosyal medya hesabımdan duyurdum. Sonuçta ciddi bir maliyeti de var, kendi başıma birkaç tane yapabilirdim." dedi.



Durumu öğrenen iki ev hanımı arkadaşının yardımcı olmak istediğini bildirince Ege Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Kliniğiyle görüştüklerini dile getiren Ergen, şöyle devam etti:

"Hastaneyle görüştük, 25 tane hastalarının olduğunu söylediler. 'Ocak ayı sonuna kadar örebiliriz.' dedik ve arkadaşlarla başladık. Onların birazcık yüzlerini gülümsetebilmek, orada geçirdikleri zamana katkıda bulunmak için çeşit çeşit her yaş grubuna hitap edebilecek bebekler örmeye başladık. Ev hanımıyız, evde oturuyoruz, elimizden de böyle bir şey geliyor. Desteğe ihtiyacı olan çocuklara faydamız olsun, boş oturmayalım diyerek sosyal sorumluluk projesi yapalım istedik."



"Kendi çocuklarımdan önce tedavi gören çocuklar için ördüm"

Projede yer alan Aysel Ceylan, tedavi gören çocuklar için oyuncak işleme fikrini duyar duymaz katılmak istediğini, kendi çocukları için de benzer oyuncaklar yaptığını söyledi.

Oyuncakların modellerini internet yardımıyla bulduklarını aktaran Ceylan, karakterlerin büyüklüklerine göre oyuncakların yapılma süresinin değiştiğini, bazen 3 gün bazen bir günde bitirdiklerini dile getirdi.

Ece Aydın, sosyal sorumluluk projesini duyduğunda çok heyecanlandığını, kanserli çocukları sevindirmek için oyuncak yapmayı öğrendiğini söyledi.



Çocuklar için yararlı bir şeyler yapabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Daha önce hiç yapmadığım bir şeydi ama o çocukların hatırına başlayınca şimdi çok güzel bebekler çıkartıyoruz. Ben kendi çocuklarıma hiç örmedim, bu projeyle başladım, zaten sonrasında kendi çocuklarıma da örerim ama öncelik hasta çocuklarımızın."