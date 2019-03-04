Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari, Van ve Bitlis’te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.

BİTLİS

Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedenıyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilele vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

VAN

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışının ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

HAKKARİ

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün eğitime ara verildi." dedi.