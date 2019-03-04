Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün eğitime ara verildi." dedi.

VAN

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışının ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.