Edinilen bilgilere göre, Şükrü Tosun(50) Odunpazarı ilçesi Yenidoğan mahallesi Sevinç caddesindeki evinde yakınları tarafından ölü halde bulundu. Doğalgaz sızıntısı yüzünden zehirlendiği iddia edilen Tosun’un Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Şükrü Tosun’un ölüm nedenini belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Eskişehir’de şüpheli ölüm
28.04.2019 - 09:02 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de bir kişi henüz belirlenemeyen sebeple evinde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,şüpheli ölüm,
620688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620688.aspx
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