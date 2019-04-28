Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Tosun(50) Odunpazarı ilçesi Yenidoğan mahallesi Sevinç caddesindeki evinde yakınları tarafından ölü halde bulundu. Doğalgaz sızıntısı yüzünden zehirlendiği iddia edilen Tosun’un Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Şükrü Tosun’un ölüm nedenini belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.