Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, metal detektörü ile yüzeyi tarayan Mehmet Ali Edikli'yi (27) fark etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Edikli’nin üst aramasında hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen 25 adet sikke bulundu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu
27.05.2019 - 19:40 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta metal detektörü ile arazilerde tarama yapan bir kişinin üzerinde 25 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Etiketler : Kahramanmaraş,tarihi eser operasyonu,
627605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627605.aspx
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