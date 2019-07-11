Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göçük altında kaldıktan sonra ekiplerin kendisini kurtardığını anlatan Uğur “İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürdüler. Bu esnada mesai arkadaşlarım hep yanımdaydı. Hastanede yüksek ısıya ve darbelere dayanıklı itfaiye elbisemi kesmek istediler. Buna itiraz ettim çünkü o benim hayatımı kurtardı. Devletimin bana verdiği elbiseyi kestirmeyerek masraf olmasın istedim. 100 liralık bir malzeme değildi. Amirlerim gelip bana ‘Senden daha kıymetli değil, mühim olan sağlığın’ dedikten sonra kestiler” dedi. İtfaiye amiri Halil Akın da personelinin hastanede elbisesini kestirmemek için uğraştığına şahit olunca ağladığını dile getirdi.