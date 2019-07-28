Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akyarlar açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda denize açılan 6 metrelik “Rose” isimli sürat teknesi, alevlere yenik düşerek batmıştı. Teknenin içerisinde bulunan biri kaptan 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılan 2 kişi daha sonra sağlık kontrolleri için Bodrum Limanı'na götürülmüştü. Teknede bulunan vatandaşların kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Aksiyon film sahnelerini aratmayan görüntülerin oluştuğu olayda yanan tekneden denize atlayan kaptan ve bir kişi son anda kurtuldu. Tekneden atlayanların Sahil Güvenlik botuna doğru yüzdüğü esnada ise alevlerin sardığı teknede büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandığı görüldü. Yaşanan korku dolu anlar Sahil Güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.