Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs salgınına karşı açıklanan son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Büyükşehir statüsünde bulunan 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar gece 00.00 itibari ile bazı istisnalar dışında 15 günlük süre ile yasaklandı. Bu kapsamda Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu.

Sakarya’da da uygulanmaya başlanan şehir değiştirme yasağı kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tek tek durdurulan ve araçların içindeki vatandaşların ateş ölçümlerini yapan polis ekipleri seyahat izin belgesi olmayan araçları şehir giriş ve çıkışlarından geri çevirirken kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan, Kocaeli istikametinden Sakarya istikametine gitmekte olan 20 yaşın altındaki bir vatandaşa ise idari para cezası uygulandı.