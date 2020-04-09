Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Banaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kahraman (57) tek katlı evinde sıva öncesi kendisi tamir yaparken birinci kattan beton zemine düştü. Yaralanan Mustafa Kahraman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.