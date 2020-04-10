Dr. Kardelen Turan ve Dr. Alaeddin Berkem Cilli çiftinin temsilî nişan yüzükleri takılması ve kurdele kesimi mesai arkadaşları tarafından yapıldı. Kuyumcuların kapalı olması sebebiyle eldivenden yaptıkları nişan yüzüğünü takan doktor çift, 13 Nisan pazartesi günü kıyılacak nikâh ile evlenecek.
Virüs mesaisine nişan arası
10.04.2020 - 06:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde görevli doktor çift, nişanlandı.
Etiketler : koronavirüs,acil servis,
695337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695337.aspx
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