Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Kardelen Turan ve Dr. Alaeddin Berkem Cilli çiftinin temsilî nişan yüzükleri takılması ve kurdele kesimi mesai arkadaşları tarafından yapıldı. Kuyumcuların kapalı olması sebebiyle eldivenden yaptıkları nişan yüzüğünü takan doktor çift, 13 Nisan pazartesi günü kıyılacak nikâh ile evlenecek.