Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’ndeki dört katlı bir binanın en üst katında önceki gece yaşanılanlar, bütün Türkiye’yi derinden sarstı. Daireden silah sesleri geldiğini duyanlar, evde oturan Durmuş Polat’a haber verdi. Paniğe kapılan Polat, iki arkadaşını da yanına alıp eve koştu. İçeri girdiğinde yatağın üzerinde beş yaşındaki oğlu Murat, 10 yaşındaki kızı Melinay ve eşi Elif Polat’ı (30) vurulmuş hâlde buldu. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren şahıs “Elif bunu neden yaptın?” diyerek duvarları yumrukladı. Ellerinde kesikler oluşan acılı babayı sakinleştirmeye çalışan arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede anne ve çocukların öldüğünü belirledi. Ardından cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Vakayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı binaya giriş ve çıkışları yasakladı. Savcılık, Elif Polat’ın oğlu ile kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.

Fatih Çapkın - Gökay Başdan İHA

