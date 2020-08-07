Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Keleş (30) evlerinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Keleş'in olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Banyoda asılı halde ölü bulundu
07.08.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 30 yaşındaki genç banyoda asılı halde ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,
723299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723299.aspx
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