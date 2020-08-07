Şanlıurfa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine fındık toplamak için gelen 60 yaşındaki Fatma S.'nin yapılan test sonucu pozitif çıktı.
Fatma S. ile birlikte ilçeye gelen 20 fındık işçisi konakladıkları Bolaman Mahallesi Bülbül mevkisinde Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantina altına alındı.
Fındık işçileri karantinaya alındı
07.08.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güneydoğu’dan Ordu’nun Fatsa ilçesine gelen fındık işçilerinin birinde çıkan korona virüs nedeniyle 20 fındık işçisi tedbir amaçlı karantinaya alındı.
Şanlıurfa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine fındık toplamak için gelen 60 yaşındaki Fatma S.'nin yapılan test sonucu pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fındık işçileri,karantina,koronavirüs,
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