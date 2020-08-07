Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine fındık toplamak için gelen 60 yaşındaki Fatma S.'nin yapılan test sonucu pozitif çıktı.



Fatma S. ile birlikte ilçeye gelen 20 fındık işçisi konakladıkları Bolaman Mahallesi Bülbül mevkisinde Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantina altına alındı.