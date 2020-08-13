Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, "Korkuteli’ne pozitif vaka sayımız 31 oldu. Salgının daha da artmaması için tedbir ve hassasiyetlerimizi en üst seviyeye çıkaralım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyaralım” açıklamasında bulundu.