Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, "Korkuteli’ne pozitif vaka sayımız 31 oldu. Salgının daha da artmaması için tedbir ve hassasiyetlerimizi en üst seviyeye çıkaralım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyaralım” açıklamasında bulundu.
Korkuteli’nde pozitif vaka sayısı 31’e yükseldi, kaymakam uyardı
13.08.2020 - 14:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki Covid-19 vaka sayısının 31’e yükseldiğini belirterek, hassasiyetin artırılması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Korkuteli,koronavirüs,
724673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724673.aspx
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