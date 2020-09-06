Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli İzmit’e bağlı 28 Haziran Mahallesi’ndeki bir camide müezzinlik yapan Zülküf G. (40) ile din görevlisi eşi Özlem G. (39) arasında önceki gece tartışma çıktı. Özlem G, kocasını boynundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zülküf G. eşini boğarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilirken çiftin boşanma aşamasında olduğu ve olay esnasında iki çocuğunun odada uyuduğu belirlendi. Ayrıca Özlem G’nin daha önce darbedildiği gerekçesiyle kocası hakkında şikâyette bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da da Azerbaycan uyruklu V.O, birlikte yaşadığı Sevilay Kaya'nın (18) bıçakla boğazını kesti. Genç kız hayatını kaybederken V.O. polise teslim oldu. Cinayetin işlendiği evin duvarında "İhanetin bedeli ölümdür" yazısı dikkat çekti.

RABİA'YI YANLIŞLIKLA VURDUM

Antalya Manavgat’ta perşembe günü saat 02.00 sularında arabayla geçen Nazif G’ye husumetlisi olduğu ileri sürülen Hasan Hüseyin D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar aracın arka koltuğunda oturan 19 yaşındaki Rabia Çerçi’nin göğsüne isabet etti. Ölen kızın cenazesini dün babası Bayram ile ağabeyi Erkan Çerçi gözyaşları içerisinde aldı. Ardından merhume dualarla defnedildi. Bu arada tutuklanan zanlı, korkutmak için ateş ettiğini, hedefinde Rabia’nın olmadığını söyledi. İHA