Edinilen bilgiye göre , Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.
Kararın ardından 255 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Tunceli’de bir köy 5 kişide koronavirüs tespit edilince karantinaya alındı
20.09.2020 - 11:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre , Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,
733169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/733169.aspx
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