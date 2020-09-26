Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanında talebeleri bulunan Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretleri, Kayseri'nin Hacılar ilçesi Uluyer mevkiindeki Rabbani Dergâhı'nda vefat etti. Kalp rahatsızlığı bulunan Pehlivanlı'nın cenazesi pandemi tedbirleri kapsamında Hacılar Mezarlığı’ndaki türbesine defnedildi. Şehir dışından gelip törene katılmak isteyen yüzlerce seveni, salgın sebebiyle emniyet güçlerince geri çevrildi. 1959'da Kırıkkale’nin Kenanbey Obası köyünde dünyaya gelen Şeyh Mehmet Pehlivanlı, İzmir Narlıdere Astsubay okulundan mezun oldu. 22 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarılı bir asker olarak görev yapan Pehlivanlı, bilhassa Doğu Anadolu'daki gençlerin Türk-İslam şuuruyla bilinçlenip yanlışlara düşmemesi için mücadele etti. Sevenleri onu şöyle anlatmaktadır:

Güleryüzü ve hoşgörüsüyle bilinirdi. Tam bir peygamber âşığıydı. Vehhabi zihniyetine şiddetle karşı çıkardı. Kederli ailesine başsağlığı, tanıyan herkese sabr-ı cemil diliyoruz.