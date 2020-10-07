Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antakya ilçesine bağlı Gökçegöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden Antakya Orman İşletme ekiplerine, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi.

Orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri orman yangınıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.