Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki İ.G isimli yaşlı adam, kendisine ait traktör ile tarlasına gitmek üzerine evinden ayrıldı ve bir daha yakınları kendisinden haber alamadı. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle arama çalışmaları başladı. Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, 88 yaşındaki adamı Kadıncık mevkiinde bir hendek içerisine düşmüş ve bitkin halde buldu. Yaşlı adam, yapılan sağlık kontrollerin ardından ekipler tarafından ailesine teslim edildi.