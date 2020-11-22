Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Ant sokak üzerinde bulunan bir metruk binada çıktı. Çevredeki vatandaşlar, sokak üzerinde bulunan metruk binadan duman çıktığını görünce durumu 110 ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahele etti.
Yangının metruk binanın yanında bulunan kuru otları da tutuşturması mahalledeki vatandaşları korkuttu. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken vatandaşlar defalarca aynı binada yangın çıkmasından dolayı isyan etti.