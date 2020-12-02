Yer yer yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulan kar olmasına rağmen alçak kesimlerde meyve ağaçları nisan ayında çiçek açması gerekirken, Aralık ayının başında çiçek açtı. Sonbaharın sonunda ilkbahar yaşandı.
Meyve ağaçlarının çoğu Kasım ayında yapraklarını dökerken kiraz ağaçlarının Aralık ayında çiçeklerinin açması görenleri şaşırtıyor.
Amasya’da kiraz ağaçları mevsimi şaşırdı
02.12.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde mevsimi şaşıran kiraz ağaçları Aralık ayında çiçek açmaya başladı.
Yer yer yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulan kar olmasına rağmen alçak kesimlerde meyve ağaçları nisan ayında çiçek açması gerekirken, Aralık ayının başında çiçek açtı. Sonbaharın sonunda ilkbahar yaşandı.
Etiketler : Amasya,
750484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750484.aspx
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