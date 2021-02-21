Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyünde koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesiyle köye giriş ve çıkışların gece 00.00 itibariyle yasaklanacağı duyuruldu. Bolvadin Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı Büyükkarabağ Muhtarı Mehmet Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Muhtar Öztürk, "Büyükkarabağ halkı bu gün gece 00.00’da karantina başlayacak. Uymayanlara yasal işlem yapılacaktır ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs vakalarının arttığı köye karantina kararı
21.02.2021 - 20:54 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde koronavirüs (Covid-19) vakalarının son günlerde artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.
Etiketler : afyonkarahisar,karantina,koronavirüs,kovid-19,
769434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769434.aspx
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