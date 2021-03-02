Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş, 10 ACP 852 plakalı otomobilleriyle Manyas'tan evlerinin bulunduğu kırsal Eskiçatal Mahallesine geri dönerlerken, Manyas-Bandırma yolunun 1. kilometresinde henüz bilinmeyen bir sebeple iki metrelik su tahliye kanalına uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Tevfik Çalışkan (34) ve Erkan Denli (28) öldü. Ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Su kanalına uçtular: 2 ölü
02.03.2021 - 11:10 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : araba,kaza,trafik kazası,
771552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771552.aspx
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