Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aniden bastıran ve 30 dakika boyunca etkili olan yağmur ve dolu hasara neden oldu.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İlçeye bağlı Devekayası köyündeki dere ve göletin taşması sonucu restoran yağmur sularına teslim oldu. Vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay sonrası selin vurduğu restoranda ise maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da sağanak sele dönüştü Başkent'te öğle saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar suların yükseldiği yolda sürüklendi.

Sağanak yağış geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre bazı illerimize sağanak yağış bekleniyor