Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi Mahallesi Midyat Sanayi Sitesi yakınındaki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan adamın silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Mardin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan erkek cesedinin M.Ş.D'ye ait olduğu tespit edildi.



Viyadükte ceset bulundu İzmir'de gece vakti işe gitmek üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan şahsın, viyadük altında ölü olarak bulunmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.



Çorum'da çürümüş ceset bulundu Çorum'dan feci bir haber geldi. Mahallelinin yayılan kötü koku üzerine ihbar ettiği evden 2 aylık çürümüş ceset çıktı.