Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ikamet eden 80 yaşındaki İbrahim Yüksel, Kurban Bayramı öncesi ailesiyle birlikte Tekirdağ Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki yazlık evine gitti. Bayram namazını kılmak ve mezarlık ziyareti için evden çıkan yaşlı adam, ailesine "Bugün beni beklemeyin" dedi. Ardından doğum yeri olan Naip Mahallesi'ne gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Görgü şahitleri, şahsın en son Naip Mahallesi Mezarlığı'nda görüldüğünü söyledi. İz takip köpekleriyle karadan, drone ile de havadan arama yapan ekipler, mezarlığa 50 metre mesafedeki çamlık alanda Yüksel'in cansız bedenini buldu. Sekiz gün sonra acı haber alan ailesi gözyaşlarına boğulurken merhumun ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Doğal yollarla hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.



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