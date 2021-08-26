Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da eşi tarafından kanlar içinde bulunan kadının cinayet zanlısı olarak oğlu gözaltına alınmıştı. 15 yerinden bıçaklandığı öğrenilen talihsiz kadının oğlu, tutuklandı.

15 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olay, Hızırşah Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan P. ailesinin babası, akşam yürüyüşünden döndüğünde hanımını evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz gördü. Daha önce evden yükselen gürültünün çevredekiler tarafından polise ihbar edilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri 60 yaşındaki Atiye P.'yi kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda kadının 29 yaşındaki oğlu H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Herkesi şaşkına çeviren olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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