Gebze'de korkutan bir yangın meydana geldi. Yangın, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı bir binanın en üst katındaki avukatlık bürosunda meydana geldi. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KORKUTAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine ulaşan itfaiye erlerinin merdivenli araç yardımı ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Beyoğlu’nda tekstil atölyesinde yangın! Beyoğlu’nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangında etkilenen 9 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla söndürüldü.
Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı Sakarya’nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğun cenaze namazları Kocaeli’nin Derince ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde, hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Eslem ve ablası ise aynı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.
Gebze'de 7 katlı bir binada yangın çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir binanın en üst katındaki avukatlık bürosunda yangın çıktı.
Gebze'de korkutan bir yangın meydana geldi. Yangın, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı bir binanın en üst katındaki avukatlık bürosunda meydana geldi. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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