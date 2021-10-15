Türkiye Gazetesi

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda operasyon yapan polis ekipleri, daha önceden takibe aldıkları otomobili durdurdu.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada 2 kilo 968 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan karı koca K.T. ve A.T. ile birlikte yanlarındaki arkadaşları B.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.