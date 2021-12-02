Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı, bir esnafın intiharıyla yankılandı. Döviz bürosu olduğu öğrenilen talihsiz adam, dükkanında başına dayadığı bir silahla yaşamına son verdi. 42 yaşında olduğu öğrenilen şahsın neden bu eylemi gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

SİLAH SESİNİ DUYAN ESNAF ARKADAŞI CESEDİNİ BULDU

Olay, Kapalıçarşı'da öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk babası 45 yaşındaki Cahit Er, kendisine ait döviz bürosunda silahla başına bir el ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, olayın yaşandığı dövizci dükkanına girdi. Dükkana giren esnaf intihar eden Cahit Er’i yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahit Er’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polisin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

Olayı anlatan bir esnaf, “Kendi kafasına sıkmış, kurşun camdan dışarı çıktığını duydum. Herhalde açığa oynamış diye duydum” ifadelerini kullandı.

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