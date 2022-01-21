Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı, İstanbul'u etkisi altına aldı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, kara trafiğini olduğu kadar hava trafiğini de etkiledi. Bu kapsamda etkisini daha da arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda kapasite azaltımına gidildiği bildirildi.

"YÜZDE 25 AZALTILACAK"

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 22 Ocak 2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştireceği toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal oldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz” ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da kar yağışı başladı, trafik felç Megaşehre kar, batıdan girdi. Başakşehir'de yağan kar, kısa sürede etkisini gösterdi. Trafik ise kilitlendi.

Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Uzmanı Sürmeli yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 8-10 cm'i bulacağını söyledi .