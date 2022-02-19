Türkiye Gazetesi

İzmit ilçesinde, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesi yarın Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HASTANEYE KALDIRILAN GAZETECİ KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde saldırıyı gerçekleştiren R.Ö. isimli şahıs, kullandığı silah ile birlikte yakalandı.