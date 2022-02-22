Türkiye Gazetesi

Alışveriş için süpermarkete giden evli çift bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (37) ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

EŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Devriye atan jandarma ekiplerine taşlı saldırı Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölmesi üzerine jandarma ekipleri olası bir kavganın daha yaşanmaması için olay yerinde devriye atarken taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda jandarma aracı hasar aldı.

Ofisinde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Kocaeli’de yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.