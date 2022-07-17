Türkiye Gazetesi

Son dakika: Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu