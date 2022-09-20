Türkiye Gazetesi

Arkadaşların şakası ölümle bitti. Yetmedi arkadaşlarının ölümüne yaralanma süsü vermek için baş vurdukları yöntem ise adeta pes dedirtti. 18 Eylül gece saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşanan olayda Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile beraber evde bulunan tabancayla şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında bir anda ateş alan tabancadan çıkan mermi, Kurşun’un kalbine isabet etti.

3 ARKADAŞ ÖLEN GENCİ APARTMAN DIŞINA TAŞIDI

Olay sonrası paniğe kapılan 3 arkadaş, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurşun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAYI İTİRAF ETTİLER

Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun’un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu. Gözaltına alınan 3 genç ise suçlarını itiraf ederek, silahın Divan Ç.’nin elinde olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheliden Divan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BU ÇOCUK YUKARIDAN GELDİ'

Olayı anlatan apartman sakini Fatih Kaya, “Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. ‘Ambulans’ diye sesler geldi. Biz de hemen aşağıya indik. Çocuk burada yatıyordu. Bize, ‘Bu çocuk yukarıdan geldi’ dediler. Biz o çocuğun zaten nasıl buraya geldiğini anlamadık. Üzerinde şort var, kimliği ve telefonu yok. Durumu ağırdı. Bu apartmanda aşağı katta oturan arkadaşları vardı” dedi.

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