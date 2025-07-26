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Boş arazinin ortasında gizemli bidonlar! İçlerindeki siyah sıvı tedirgin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İncesu, Kayseri, Kimyasal Madde, AFAD, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde boş araziye bırakılan siyah sıvı dolu bidonlar vatandaşları tedirgin etti. Yapılan incelemede, sıvıların küçükbaş hayvanların sağım öncesi temizliklerinde kullanılan bir kimyasal madde olduğu tespit edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir arazide, vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi yakınlarında boş arazide bulunan içi siyah sıvı dolu bidonları gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Boş arazinin ortasında gizemli bidonlar! İçlerindeki siyah sıvı tedirgin etti - 1. Resim

SİYAH SIVI TEDİRGİN ETMİŞTİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafet giyen AFAD ekipleri de bidonlarda inceleme yaptı.

Yapılan incelemede bidonların içerisinde bulunan sıvının küçükbaş hayvanların sağım öncesi temizliği için kullanılan kimyasal madde olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri tarafından bölgeden alınan bidonların gömüleceği öğrenildi.

Boş arazinin ortasında gizemli bidonlar! İçlerindeki siyah sıvı tedirgin etti - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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